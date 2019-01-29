رياضة | مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للأساسيين وعاشور ومحسن ولطفي يواصلون التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للأساسيين وعاشور ومحسن ولطفي يواصلون التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبي الفريق الأو لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركين في مباراة وادي دجلة أمس، جلسة استشفائية بملعب التتش بالجزيرة.

وخضع الأساسين لجلسة بصالة الجيم، من أجل فك العضلات قبل خوض المران استعدادًا لواجهة سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا بعد الإعتذار عن مواجهة المعادي وديًا اليوم.

واعتذر الفريق عن خوض المباراة الودية والتي كان مقرر لها عصر اليوم أمام المعادي بالتتش، لتجربة بعض العناصر الغير أساسية للإعتماد عليهم بالفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد فاز على وادي دجلة بهدفين لهدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام.

أدى الثلاثي حسام عاشور وصلاح محسن وعلي لطفي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية، اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.