رياضة | بركات الأهلي تصل لحكم الراية.. والذعر يخيم على الجميع

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"حمدلله على السلامة.. ألف لا بأس عليك".. هكذا تبدأ رواية الفصل الأول من مشوار الأهلي المصري هذا الموسم، فتبدلت عبارة أجيال بتسلم بعض، لتصبح إصابات بتسلم إصابات، فأصبح مقر القلعة الحمراء ماهو إلا مستشفي تضم مجموعة من اللاعبين المصابين، ما أن يتعافى أحدهم حتى يقع الأخر فريسة للإصابة، حتر طادت تصل تلك اللعنة لحكام المباريات.

فمنذ بداية الموسم الجديد وتوالت الإصابات على لاعبي القلعة الحمراء، والتي كانت سببًا رئيسًا في خسارة اللقب الإفريقي، بعدما فقد الأهلي أهم عناصره الأساسية، ليقع فريسة سهلة في يد منافسه، ففقد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، أهم لاعبيه، منهم " أحمد فتحي، ووليد سليمان، ووليد أزارو، ومروان محسن، وعلي لطفي، وصلاح محسن، وحسام عاشور، وجينيور أجاي "، فقررت الإدارة تدعيم صفوف الفريق لتعويض غياب المصابين، والحفاظ على قوام الفريق في حالات الإصابات المتكررة للاعبين.