رياضة | نجم وسط مانشستر يونايتد على أعتاب الانتقال للدوري الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وسط مانشستر يونايتد على أعتاب الانتقال للدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد انعقد ظهر اليوم اجتماع لـ فيلايني في مقر النادي لمناقشة رحيله، وتشير المصادر إلى وصول وفد ممثل لنادٍ صيني لحسم الصفقة.
الجدير بالذكر أن سوق الانتقالات الشتوية في الصين سيغلق ٢٨ فبراير، وبالتالي هناك متسع من الوقت لحسم الصفقة للصينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الدولي البلجيكي يعي أنه لن يلعب كثيرًا مع سولشاير رغم تواجد النادي في بطولتي كاس الاتحاد ودوري الأبطال.
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