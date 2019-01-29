رياضة | عاجل.. الخطيب يجتمع مع سيد عبد الحفيظ لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخطيب يجتمع مع سيد عبد الحفيظ لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة حاليا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، ومارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

ويناقش بيبو في هذه الجلسة مع الثنائي ملف فريق الكرة، وبعض الأمور المتعلقة به، وفي مقدمتها كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون، بجانب تذبذب المستوى للفريق الأحمر.

ويعاني الفريق الأحمر هذ الموسم من شبح الإصابات التي تضرب اللاعبين، حيث تضم القائمة ١٠ لاعبين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد بترو سبورت بالجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز. نرشح لك..جروس يحسم مصير خالد بوطيب جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 42 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- طلائع الجيش 24 نقطة 8- سموحة 24 نقطة 9- حرس الحدود 24 نقطة 10- الإسماعيلي 23 نقطة 11- المصري البورسعيدي 22 نقطة 12- الجونة 21 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- النجوم 20 نقطة 15- إنبي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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