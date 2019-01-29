رياضة | حراس الأهلي المصري "أضحوكة" لدى الخواجات !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حراس الأهلي المصري "أضحوكة" لدى الخواجات ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دائمًا ما تكون جماهير الأهلي على موعد مع الساعة لمباريات فريقه فهي بمثابة "الدواء المسكن" من تعب الحياة فهي لم تكن فقط 90 دقيقة كرة قدم خالصة، فلابد من إضافة بعد اللمسات التي تبرهن أننا نشاهد مباراة في الدوري المصري.

في أمسية كروية عاد فيها النادي الأهلي أمام وادي دجله بالأمس لمستواه المعهود وقدم شوط أول بأداء جيد وروح قتالية عالية لينتهي الشوط الأول والأحمر متقدم بهدف، ولديه من العزيمة والإصرار ما يكفي لاستكمال وحسم المباراة.

كان من المدهش لدى الجماهير هو إنعدام اللياقة البدنية لديهم مع الشوط الثاني، فوجدنا إصابات بالجملة ومن أقل حركة يسقط اللاعبين على أرضية الملعب، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة التي لم يستفد منها الأهلي في شيء بسبب الإصابة التي لحقت بهم.