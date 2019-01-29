كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة 100 مليون صحة في "الجبلاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، صباح اليوم حملة "100 مليون صحة"، داخل أروقة الجبلاية، للكشف عن فيروس سي.
وحرصت اللجنة على أخذ عينات لعدد من العاملين بمقر الجبلاية، لفحصها في إطار هدف الحملة لمستقبل مشرق بالبلاد خالي من الأمراض.
وتعمل اللجنة بناءًا على أوامر السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العريية، للكشف المبكر والقضاء على مرض فيروس سي والأمراض غير السارية.
وتأتي المبادرة الرئاسية كمشروع قومى، بإعتبار أن الدولة تُكافح أكثر الأمراض التي عانى منها المصريون على مدى سنوات طويلة، كما تعمل نقابة الأطباء على تذليل كافة العقبات لفرق المسح وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
ومن المقرر أن تستمر اللجنة في عملها بالجبلاية بمقرها بالجزيرة اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | حملة 100 مليون صحة في "الجبلاية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.