رياضة | حملة 100 مليون صحة في "الجبلاية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة 100 مليون صحة في "الجبلاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، صباح اليوم حملة "100 مليون صحة"، داخل أروقة الجبلاية، للكشف عن فيروس سي.

وحرصت اللجنة على أخذ عينات لعدد من العاملين بمقر الجبلاية، لفحصها في إطار هدف الحملة لمستقبل مشرق بالبلاد خالي من الأمراض.

وتعمل اللجنة بناءًا على أوامر السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العريية، للكشف المبكر والقضاء على مرض فيروس سي والأمراض غير السارية.