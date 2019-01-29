رياضة | مدرب بيرنلي: هذا هو السبب الحقيقي وراء تألق مان يونايتد مع سولشاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيرنلي: هذا هو السبب الحقيقي وراء تألق مان يونايتد مع سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف شون دايش، المدير الفني لفريق بيرنلي الانجليزي، أن لاعبو فريقه يعرفون أن مانشستر يونايتد يعيش أيامًا جيدة فالفريق يمر بانتفاضة تغيير المدرب ويبدو بأن الشعور العام داخل الفريق قد اختلف، كما يبدو أن هناك حيوية ونشوة أكبر، ولكن فريقه يعيش هو الآخر فترة جيدة أيضًا وحصد نتائج إيجابية مؤخرًا وعليهم الإستمرار على نفس المستوى.

وقال دايش في تصريحات صحفية قبل مواجهة اليونايتد: "يبدو لي كمتابع من خارج يونايتد بأن هناك حرية أكبر مُنحت للاعبين وبأن هناك حيوية أكثر عادت لهم وتلك بحد ذاتها مهارة. ربما وأقول ربما لم يقم بتغيير الكثير، فقط أمور بسيطة، ولكن يبدو أن هناك حيوية ونشوة أكبر في يونايتد".

واختتم: "لا أظن أن سولشاير قام بتغييرات كبيرة على صعيد التكتيك، لكن يبدو أنه أعاد الشعور الجيد داخل الفريق وقد استجاب اللاعبون لذلك وقدموا مستويات وحصدوا نتائج. هذا ليس انتقاد لمورينيو فهو مدرب كبير وأسطوري ولكن لكل مدرب طريقته في العمل وسولشاير أعاد الشعور الجيد هناك".