رياضة | الأهلي يعتذر لفريق المعادي عن خوض مباراة ودية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعتذر لفريق المعادي عن خوض مباراة ودية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بمسئولي نادي المعادي للاعتذار عن المباراة الودية التي كان مُقرراً خوضها عصر اليوم، الثلاثاء، بملعب التتش بالجزيرة بين الاهلي والمعادي.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني للأهلي كان يتمنى خوض مباراة ودية اليوم أمام فريق المعادي كما كان مُقرراً، لكن الجهاز الفني اضطر للاعتذار عن هذه المباراة؛ بسبب ظروف خاصة بالأهلي يأتي في مقدمتها الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها في لقاء وادي دجلة أمس بالدوري، حيث تعرض الثنائي رمضان صبحي وياسر إبراهيم لإصابات مختلفة.