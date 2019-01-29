رياضة | سولشاير يكشف عن طموحات مانشستر يونايتد الكبيرة هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يكشف عن طموحات مانشستر يونايتد الكبيرة هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن فريقه في المركز السادس حاليًا ويبتعد كثيرًا عن فريقي قمة الترتيب ( ليفربول وسيتي)، حيث أنه ينافس على التواجد ضمن ثلاثي المقدمة.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي: "أنا مُعجب للغاية بـ الرغبة التي وجدتها لدى اللاعبين من أجل التحسن والتطوّر، وكذلك الروح التي يتمتع بها الفريق. هذه أمور سيكون لها تأثير إيجابي".

وكشف: "هدفنا هذا الموسم؟ نحن مازلنا في دوري الأبطال وما زلنا في كأس الاتحاد الإنجليزي، لا يمكننا أن نقول أن هدفنا مركز مؤهل لدوري الأبطال وحسب. يجب أن نسأل ’هل بوسعنا الفوز ببطولة هذا الموسم؟’، أنا أدخل كل مباراة وأنا مدرب ليونايتد متوقعًا الفوز".

وأضاف: "سنتعامل مع الأشهر القادمة كتحضير للمنافسة على بريميرليغ في الموسم القادم. أنهينا الموسم الماضي ثانيًا ولكن أردنا المنافسة على اللقب ولم ننجح. سنعيد تنظيم صفوفنا الآن ونستعد للمنافسة على اللقب في الموسم المقبل. نريد كسب المزيد من النقاط هذا الموسم ونرى وضعنا في النهاية".

وواصل: "أنا معجب حقًا بما شاهدته من الفريق واللاعبين من ناحية الروح والرغبة للتحسن وتلك مؤشرات إيجابية. نتخلف عن فرق المقدمة فنحن نحتل المركز السادس حاليًا وننافس للحصول على مركز ضمن الثلاثة الأوائل. لا أعتقد بأننا نملك فرصة واقعية الآن لاحتلال المركز الأول أو الثاني".

وتابع: "عن آراء الوسط الرياضي بقدرته على إعادة يونايتد لمكانه الطبيعي، يرد سولشاير: "لا أهتم لآراء الناس حولي. تتمثّل مهمتي في تحسين وضع الفريق وكل ما يهمني هو رأي إدارة يونايتد وتقييمهم لعملي".

وأكمل: "نريد إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل ولكن ذلك ليس ما نحلم به. نحن مانشستر يونايتد وهذا النادي يجب أن يلعب دائمًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي. لا يمكننا المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم ولكن يجب أن نتطلّع للعودة والمنافسة على اللقب".

واستطرد: "لا زلنا ننافس في بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي. لا نستطيع تقبّل فكرة إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل ونكتفي بذلك فقط. يجب أن نسأل ‘هل نستطيع الفوز ببطولة هذا الموسم؟’".

وأشار بقوله: "أنا لستُ هنا لمناقشة تصاريح بوتشيتينو [حول أهمية إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل مقارنة بالفوز ببطولة] أو ما يذكره المدربين الآخرين. ينصب تركيزي في المقام الأول على المباراة القادمة ولكن أيضًا نبحث عن الفوز بالبطولات".

وأكد: "أعتقد بأن جميع المدربين يبحثون عن الفوز في كل مباراة ولذا لا أظن بأن بوتشيتينو كان يقصد ذلك [عدم اهتمامه بالفوز بالبطولات]."

وحول الفوز بالبطولات علق سولشاير: "إنه يوم رائع لجميع من له صلة بالنادي. إنه أفضل وقت في حياتك لأنك لا تعلم متى ستتاح لك فرصة الفوز ببطولة أخرى في المستقبل. كل ما أعنيه أنه في هذا النادي نبحث عن الفوز بالبطولات."

واستكمل حديثه عن فوز يونايتد اليوم يعني معادلة تشيلسي بالنقاط، يعلّق سولشاير قائلاً: "لا زال أمامنا الكثير من المباريات ولذا كل ما علينا هو التركيز على المباراة التالية. قد يكون كلامي مُملًا ولكن يتعلّق الأمر بالتحسّن والتطوّر والبحث دائمًا عن الأفضل".