رياضة | خاص.. "الخليج 365 الرياضي" يكشف أسماء اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. "الخليج 365 الرياضي" يكشف أسماء اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت اللجنة التنفيذية لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري، على ضم عدد من العناصر الشبابية للجنة المنظمة للبطولة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أنه يأتي على رأس الأسماء محمد كساب من وزارة الرياضة والذي سيتم انتدابه خلال الفترة الحالية باللجنة المنظمة.

كما استقرت على ضم محمد الشرقاوي، وحسين أبو السعود عضوي نادي الصيد، للعمل باللجنة والاستفادة من خبراتهم بالعمل الإداري.

فيما تفاضل اللجنة بين عدد من الأسماء بالفترة الحالية لتشكيل اللجان ودورها وما ستقوم به خلال الفترة المقبلة، وإعلانها قبل إنطلاق فعاليات البطولة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلًا من الكاميرون، بعدما تم اكتساح جنوب إفريقيا بعملية التصويت بنتيجة 16 صوت مقابل صوت وحيد للمنافس، بعد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في العاصمة السنغالية داكار برئاسة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقدمت مصر وجنوب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد قرار المكتب التنفيذي للكاف بسحب التنظيم من الكاميرون.

الكاف، أعلن عن سحب تنظيم الإمم الإفريقية من الكاميرون، بسبب عدم الإنتهاء من البنية التحتية وإقامة الفنادق الخاصة بالمنتخبات المشاركة.