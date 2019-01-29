شكرا لقرائتكم خبر عن روبن يحسم مصيره من الاعتزال والان مع التفاصيل
الخليج 365- حصل الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن ميونيخ على عرض من نادي إف سي طوكيو الياباني للانضمام إلى صفوفه، بعدما تأكد رحيل اللاعب ذو الـ35 عاما عن النادي البافاري، بنهاية الموسم الجاري.
وقالت صحيفة سبورت نيبون ديلي اليابانية، إن هناك فرصة سانحة ليلعب روبن في الدوري الياباني بداية من الموسم المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات السبع التي قضاها في أليانز أرينا.
وكان روبن قد أكد في يناير الجاري لصحيفة كيكر الألمانية أنه سينظر في طبيعة العروض المقدمة له في المرحلة المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن فكرة الاعتزال موجودة أيضا، وسيتخذ القرار بشأنها وفقا للعروض المقدمة له.
ويضم الدوري الياباني عدد من مشاهير النجوم الأوروبيين، إذ يلعب أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق، مع زميله السابق في النادي الكتالوني، ديفيد فيا، ولاعب بايرن ميونيخ السابق، لوكاس بودولسكي، في فريق فيسيل كوبي، بينما يلعب فيرناندو توريس في فريق ساجان توسو.
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