شكرا لقرائتكم خبر عن من ٤ أيام إلى ٨ أشهر....موعد تعافى مصابين النادى الأهلى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - عانى النادى الأهلى المصرى من العديد من الإصابات خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى غياب عدد كبير من لاعبيه عن المباريات.

ويتلقى اللاعبين العلاج الازم؛ ليتمكنوا من العودة إلى اللعب من جديد بناديهم بأسرع وقت، كما يقوم الجهاز الفني بإجراء تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين وعمومًا، وفقا لبرنامج بدني محدد.

وسيتعافى الاعب وليد سليمان والذى يلعب بمركز صانع الألعاب بعد ٤ أسابيع، ليعود لانضمام للنادى لأهلى من جديد، والذى غاب عن مبارياته عقب إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وجزع فى رباط صابونة الركبة وإصابة خفيفة فى الغضروف.

كما سيعود كل من أحمد وليد أزارو ومروان محسن للمشاركة فى مباريات النادى الأهلى بعد ٣ أسابيع، وذلك عقب إصابتهم بتمزق فى العضلة الضامة.

وسيشارك أحمد الشيخ خلال أيام فى مباريات الأهلى، عقب تعافيه من إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبه.

كما أشار التقرير الطبى أن حمدي فتحي سيتمكن من العودة إلى اللعب بناديه الأهلى خلال إسبوع إلى ١٠ أيام.

كما سيشارك الاعب حسام عاشور فى مواجهة الأهلى وسيمبا فى المباراة التى ستجمعهما ٢ فبراير المقبل، وذلك بعد تعافيه من إصابته.

فيما جاء موعد عودة كل من، رمضان صبحي وياسر إبراهيم بعد ٤ أيام على الأكثر، بعد تعرضهم لإجهاد فى العضمة الضامة، ليتمكنا من المشاركة مع فريقهم فى المباريات المقبلة.

كما ذكر التقرير الطبى أن الاعب محمد محمود سيحتاج من ٦ إلى ٨ أشهر ليتعافى تماما من إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.