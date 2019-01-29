شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يواصل حملته ضد المخدرات والان مع التفاصيل
الخليج 365- واصل الدولي المصري المتألق محمد صلاح هداف فريق ليفربول الانجليزي ، حملته لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات والإدمان، والمعروفة بـ"أنت أقوى من المخدرات".
ونشر "صلاح" صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، لصورة لغلاف لقصة "أنت البطل"، التي تم إصدارها لتوعية الأطفال بقضية المخدرات في إطار فني جذاب، والتي سيتم توزيعها على طلاب المدارس بالمجان.
يذكر أن الفرعون المصري يقود حملة "أنت أقوى من المخدرات " والتي تستهدف توعية الشباب بأضرار ومخاطر الإدمان على الصحة.
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