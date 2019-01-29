شكرا لقرائتكم خبر عن فيراتي يرحب بلاعب باريس سان جيرمان الجديد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - رحب الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بلاعب الفريق الجديد ليوناردو باريديس، الذي أنتقل اليوم الثلاثاء.

ونشر فيراتي صورة باريديس عبر حسابه الرسمي علي "الإنستجرام" وكتب عليها: مرحبًا بك في باريس سان جيرمان، ليرد ليوناردو باريديس عليه بكلمة "شكرًا جزيلًا".

وكان باريديس أنضم إلي النادي الباريسي لمدة 4 مواسم ونصف، قادمًا من زينيت سان بطرسبرغ الروسي، مقابل 45 مليون يورو.

ووجه ليوناردو الشكر لمدرب الفريق توماس توخيل، ومالك النادي ناصر الخليفي، على الثقة التي أعطوها له من خلال التعاقد معه.

يذكر ان فيراتي يغيب عن صفوف باريس، منذ مباراة جانجون الذي انتهت بنتيجة 9-0 يوم 19 يناير الحالي، وتعرض خلالها للإصابة في أول ربع ساعة في الكاحل الأيسر، ومن المتوقع عودته في مباراة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.