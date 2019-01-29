شكرا لقرائتكم خبر عن دينيس سواريز على بُعد خطوات من أرسنال والان مع التفاصيل

يقترب المهاجم الإسباني دينيس سواريز، من الإنتقال إلى أرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري ،بعقد بلغت قيمته 2 مليون يورو مع وضع شرط يتيح للنادي شراءه بنهاية الموسم الحالي ولكنه غير إلزامي.

ونجح نادي برشلونة في تجديد عقد دينيس قبل إعارته , ليصبح مرتبطا بالنادي الإسباني حتى 2021 ، بعد مد وجزر خلال الأيام الماضية،حيث كان يرغب اللاعب في الإنتقال إلى البريميرليج.ولكن إدارة البارسا كان لديها رأي أخر.

و أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الإتفاق بين الناديين تم، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي و يتفاوض الطرفان على التفاصيل البسيطة على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

و تلقى برشلونة عروضا من اشبيلية , وريال بيتيس بين 15 و 20 مليون يورو للحصول على توقيع اللاعب الإسباني بشكل نهائي لكن سواريز أراد الذهاب إلى أرسنال، لرغبة الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للأرسنال على الإستعانة بخدمات اللاعب حيث سبق لدينيس العمل سابقاً مع أوناي إيميري في اشبيلية.