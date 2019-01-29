شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لموقعة قطر والإمارات في نصف كأس آسيا والان مع التفاصيل

أعلن كل من المديرين الفنيين لمنتخبي قطر والامارات التشكيلة الرسمية لموقعة نصف نهائي كأس الأمم الاسيوية المقامة حاليا في الامارات العربية المتحدة. ويلعب قطر بالتشكيل التالي : حراسة المرمى : سعد الشيب. الدفاع : بيدرو – سالم الهاجري – عبدالكريم حسن – عاصم عمر. الوسط : طارق سلمان – كريم بو ضياف – حسن الهيدوس – بو علام خوخي. الهجوم : اكرم عفيف و المعز علي. اما المنتخب الاماراتي يلعب بالتشكيل الآتي : حراسة المرمى : خالد عيسى. الدفاع : بندر الأحبابي – فارس جمعة – إسماعيل احمد – وليد عباس. الوسط : عامر عبدالرحمن – علي سالمين – خميس إسماعيل. الهجوم : سيف راشد – إسماعيل الحمادي – و علي مبخوت.

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