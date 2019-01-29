شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس آسيا والان مع التفاصيل
ويلتقي منتخب قطر مع الإمارات على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة وذلك مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
وكان منتخب الإمارات قد تأهل لدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة نظيره أستراليا بهدف نظيف بينما منتخب قطر نجح في عبور كوريا الجنوبية بهدف نظيف ليقترب من إنجاز تاريخي له في البطولة الآسيوية.
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