شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إشبيلية: يجب أن نقاتل أمام برشلونة فهو منافس كبير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - سنحاول حسم التأهل في الكامب نو، هكذا بدأ المدرب بابلو ماشين المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وإشبيلية.

ويحل إشبيلية ضيفًا علي فريق برشلونة في إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، غدًا الأربعاء في الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مصر.

وقال ماشين: أنهينا التدريب الأخير، وعلينا أن نقدم أداءًا كبيرًا، وننافس في أفضل طريقة، ونحاول حسم التأهل في الكامب نو، يجب أن نقاتل وننافس، سنواجه منافسًا كبيرًا، وهو يحتاج الفوز.

وأضاف: سيحاول البارسا أن تكون لديه ليلة سحرية في الكامب نو من أجل الريمونتادا، وعلينا أن نستفيد من نتيجة الذهاب، لكي نعبر إلى النصف نهائي في الكأس.

وكانت نتيجة الذهاب علي ملعب سانشيز بيزخوان، انتهت بفوز الفريق الأندلسي بهدفين نظيفين، مما يعطيه الأفضلية في مباراة الغد.

وأوضح ماشين: يجب أن نعرف أننا نلعب ضد البارسا، المهيمن على بطولة الكأس في السنوات الأخيرة ومتصدر الليغا، لذلك علينا أن نعطي أفضل ما لدينا كي نعبر.

وأتم: لدينا نتيجة جيدة من الذهاب، ولكن لا يزال علينا أن نلعب المرحلة الثانية في الكامب نو، التمديد لأشواط إضافية نضعه في أعتبارنا أيضًا، ولكن أمل أن لا نصل لذلك، لأن الـ 90 أو 95 دقيقة في كامب نو هي طويلة جدًا، أكثر مما لو كانت في بيزخوان بكثير.