شكرا لقرائتكم خبر عن دينيس سواريز يقترب من الأرسنال بعد حل مشكلته والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يبدو أن عملية أنتقال دينيس سواريز لاعب برشلونة الإسباني إلي الأرسنال الإنجليزي، دخلت في مرحلة حاسمة بين الطرفين.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن المفاوضات بين برشلونة والأرسنال عادت من جديد، بعد حدوث تطورات جديدة من دينيس سواريز.

وأوضحت الموندو: وافق دينيس على تمديد عقده عام إضافي مع البارسا حتى صيف 2021، وسيذهب إعارة إلي الأرسنال في الميركات الشتوي الحالي حتى نهاية الموسم.

وأشارت: أن عملية إنتقال اللاعب تقترب علي الإنتهاء، وسيكون بينها بند أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو، بعد نهاية الموسم.

وقالت: أن سواريز رفض تمديد عقده لمدة 3 مواسم، وأصر علي تمديد العقد لعام واحد فقط، ليكون إنتقاله علي سبيل الإعارة للفريق اللندني بشكل رسمي مجرد وقت فقط، بعد أن يدفع الجانرز 2 مليون ونصف يورو.