شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على مدرب أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- ألقت السلطات الإسبانية القبض على مدرب الأحمال البدنية في نادي أتليتكو مدريد، الأوروجواياني أوسكار أورتيجا، وفقا لما أكدته صحيفة أس (AS) اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن شرطة مدريد ألقت القبض على أورتيجا الشهير بـالبروفيسور البالغ 60 عاما، صباح اليوم، وذلك بناء على تهمة تتعلق بالعنف الأسري.

وأشارت AS إلى أن أوسكار أورتيجا هو أحد الركائز الأساسية في الجهاز الفني للأرجنتيني دييجو سيميوني منذ قدوم الأخير إلى أتليتكو، مؤكدة أن البروفيسور هو المسؤول عن الجاهزية البدنية الرائعة للاعبي الروخي بلانكوس في السنوات الأخيرة.

ويعرف أورتيجا، سيميوني منذ أن كان الأخير لاعبا في أتليتيكو مدريد عام 2005، قبل أن يضمه الأرجنتيني لجهازه الفني مع تعيينه مديرا فنيا لفريق العاصمة الإسبانية عام 2012.