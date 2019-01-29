شكرا لقرائتكم خبر عن حراس الأهلي المصري "أضحوكة" لدى الخواجات ! والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- دائمًا ما تكون جماهير الأهلي على موعد مع الساعة لمباريات فريقه فهي بمثابة "الدواء المسكن" من تعب الحياة فهي لم تكن فقط 90 دقيقة كرة قدم خالصة، فلابد من إضافة بعد اللمسات التي تبرهن أننا نشاهد مباراة في الدوري المصري.

في أمسية كروية عاد فيها النادي الأهلي أمام وادي دجله بالأمس لمستواه المعهود وقدم شوط أول بأداء جيد وروح قتالية عالية لينتهي الشوط الأول والأحمر متقدم بهدف، ولديه من العزيمة والإصرار ما يكفي لاستكمال وحسم المباراة.

كان من المدهش لدى الجماهير هو إنعدام اللياقة البدنية لديهم مع الشوط الثاني، فوجدنا إصابات بالجملة ومن أقل حركة يسقط اللاعبين على أرضية الملعب، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة التي لم يستفد منها الأهلي في شيء بسبب الإصابة التي لحقت بهم.

ونظرًا لأن ما يحدث على دكة الفريق هي الأهم لما فيها من إثارة فكانت لقطة رمضان صبحي وهو منزعج من القرارات التحكيمية، وإعتراضات من لاعبي الفريقين والجهاز الفني، مما أدى إلى حدوث بعض المشاحنات.

وحتى نصل إلى اللقطة "الأضحوكة" ولنُبرهن أن ما حدث ليس بالموقف الطارئ كان علينا أن نتحدث عن لقطة سابقة، أختلف الوقت والزمان ولكن هناك شيء يجمعهم.

بالأمس وتحديدًا عند الدقيقة 85، أخطأ محمد الشناوي، حارس عرين الأهلي في التعامل مع الكرة، عندما خرج من المرمى لإنقاذه من هدف ربما كان محقق ولم يمسك الشناوي بالكرة مباشرة ولكن أعتمد على إعاقه لاعب وادي دجله، وحصل الفريق على ركلة جزاء.

تلك هو المشهد الذي أثار ضحك المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري في المدرجات، وكأنه يقول ماذا تفعل؟ نظرًا لأن الشناوي مونديالي ولديه من الخبرات ما يكفي للتعامل مع تلك الموقف.





وفي السياق نفسه عندما ننبش في طيات الماضي القريب منذ 7 سنوات في مباراة حرس الحدود، عندما كان البرتغالي مانويل جوزيه مدير فني للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 80، تعرض مرمى أحمد عادل عبد المنعم، حارس مصر المقاصة الحالي والأهلي السابق، لتسديدة قوية من قبل لاعبي المنافس، فأرتقي عادل وأمسك بالكورة لينزل بها على الأرض في حركة استعراضية.

ونقلت الكاميرات تعبير جوزية على اللقطة بأنه تعامل معها بسخرية وقام بتقليد حركات عادل ولم يعجبه ما حدث.