شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم موهبة إسبانية والان مع التفاصيل

الخليج 365- يتصارع برشلونة وريال مدريد بقوة من أجل التوقيع مع الإسباني الشاب داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية وفقًا للتقارير الواردة من صحيفة ليكيب الفرنسية ، أن هناك حرب جديدة بين البارسا والريال على ضم صفقة إسبانية واعدة من الدوري الكرواتي.

ويكثف قطبي الليجا برشلونة وريال مدريد جهودهما من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب للبلوجرانا داني أولمو الذي يلعب حاليًا في دينامو زغرب الكرواتي ولديه عقد حتى 30 يونيو لعام 2021.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قدم لدينامو زغرب مبلغ 25 مليون يورو، من أجل المهاجم داني أولمو صاحب الـ20 عامًا، في حين دخل ريال مدريد على الخط ورفع العرض لــ26 مليون يورو ، أي أكثر بمليون يورو من برشلونة.

في الوقت الحالي ، لم يبد داني أولمو أي تفضيل علني ، على الرغم من أن سبورت اعترف في مقابلة أخيرة برغبته في العودة إلى برشلونة.