شكرا لقرائتكم خبر عن "بركات الأهلي" تصل لحكم الراية.. والذعر يخيم على الجماهير والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- "حمدلله على السلامة.. ألف لا بأس عليك".. هكذا تبدأ رواية الفصل الأول من مشوار الأهلي المصري هذا الموسم، فتبدلت عبارة أجيال بتسلم بعض، لتصبح إصابات بتسلم إصابات، فأصبح مقر القلعة الحمراء ماهو إلا مستشفي تضم مجموعة من اللاعبين المصابين، ما أن يتعافى أحدهم حتى يقع الأخر فريسة للإصابة، حتر طادت تصل تلك اللعنة لحكام المباريات.

فمنذ بداية الموسم الجديد وتوالت الإصابات على لاعبي القلعة الحمراء، والتي كانت سببًا رئيسًا في خسارة اللقب الإفريقي، بعدما فقد الأهلي أهم عناصره الأساسية، ليقع فريسة سهلة في يد منافسه، ففقد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، أهم لاعبيه، منهم " أحمد فتحي، ووليد سليمان، ووليد أزارو، ومروان محسن، وعلي لطفي، وصلاح محسن، وحسام عاشور، وجينيور أجاي "، فقررت الإدارة تدعيم صفوف الفريق لتعويض غياب المصابين، والحفاظ على قوام الفريق في حالات الإصابات المتكررة للاعبين.

وبدأت الصفقات الشتوية في طريقها للقلعة الحمراء، ولكن يبدو أن لعنة الإصابات سكنت جدران النادي ولم ترحم أحد بداخله قديمًا كان أو جديد، فبدأت بأولى الوافدين الجدد محمد محمود لاعب الفريق الذي لم يمضي على دخوله القلعة الحمراء أسابيع، حتى أصابته اللعنة، فخرج من مباراة سموحة في الدوري المصري متأثرًا بآلامه، وأثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى وقطع فى الغضروف الخارجى للركبة، ليغيب لمدة 8 شهور.

ثم تستمر اللعنة لتصل للوافد الثاني حمدي فتحي، القادم من صفوف إنبي، ليعلن طبيب الأهلي إصابته باجهاد في العضلة الضامة، ليعيب عن الفريق لمدة 10

أيام.

من ثم يبدأ الأحمر في مرحلة إستعادة الانتصارات، والمنافسة للحفاظ على اللقب، وبالفعل قدم الأهلي في الفترة القليلة الماضية، عدة انتصارات كبداية لعودة المياه لجاريها، ولكن ومع كل مباراة يخوضها الفريق يضع الجماهير والإدارة والجهاز الطبي يداهم على قلوبهم خوفا من الإصابات، ولكن ماهو أفزع أن تلك الإصابات لا تنتظر المبارايات لتضرب صفوف الفريق، إنما تلاحقهم حتى في التدريبات.

وكان أخرها أمس الأثنين خلال مواجهة الأهلي ووادي دجلة، التي اشتهر بعباراة "حمدلله على السلامة، ألف سلامة" هذه الكلمات التي وصف بها معلق المباراة حال الأهلي، فبعد أول 17 دقيقة من أحداث اللقاء يخرج الوافد الثالث ياسر إبراهيم مدافع الفريق متأثرًا بإصابته ليحل محله سعد سمير العائد من الإصابة، ثم يبدأ الشوط الثاني وفي الدقيقة 65 يطالب رمضان صبحي الوافد الرابع بتغييره سريعًا بسبب إصابته، ليدخل مكانه صلاح محسن العائد هو الأخر من الإصابة.

فباتت الجماهير في حيرة لا تعرف عل تفرح لعودة المصابين، أم تحزن على الإصابات الجديدة، حتى حدثت اللقطة الطريفة في المباراة عندما وقع حكم الراية أرضًا، ماسكًا قدمه، ليظن الجميع أن لعنة قد أصابته هو الأخر، وساد الذعر بين الجماهير خوفًا من وصول الإصابات لهم.