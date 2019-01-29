شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة نظر .. كرة القدم بدون ميسي كالأبن بدون الأم والان مع التفاصيل

يتسائل عشاق كرة القدم بشكل عام، وعشاق فريق برشلونة بشكل خاص، كيف ستكون الحياة بدون ليونيل ميسي؟ وكيف نشاهد كرة القدم بعد اعتزاله؟ أليس هو الأفضل في تاريخ اللعبة؟ كل هذا يدور في أذهان الجميع، فالبعض يشاهد أن هذه الأسئلة منطقية نظرًا لبراعة هذا القصير المكير، والبعض الأخر يري أنه أسطورة كمثل الأساطير السابقة، وليس كالبطل الخارق كما يدعوا محبيه علي حد قولهم!

هنا يحضرني مقولة للمعلق التونسي الشهير "عصام الشوالي" في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم 21 نوفمبر 2015، عندما قال الكورة بدون ميسي كالحياة بدون حب! صدق الشوالي في هذا الحب شئ أساسي في حياتنا حب الأبن للأب والأم وحب الحبيب للحبيبه وحب عاشق كرة القدم لملهم وقدوة ومثل أعلي، ولا أحد أفضل من ليونيل ميسي يكون مثال يحتذي به.

جميع المدربين الذين واجهوا برشلونة بعد ظهور ميسي أجمعوا، ان إحتمالية الفوز كبيرة في عدم وجود ميسي داخل أرض الملعب، وعندما يكون جليس مقاعد البدلاء، يستطيع في أي لحظة بعد دخلوه لأرض الملعب تغيير نتيجة المباراة في أي وقت.

يعيش النجم الأرجنتيني أخر مراحل حياته الكروية أنه يبلغ من العمر 31 عامًا ونصف، وربما يعتزل الكرة نهائيًا عقب مونديال قطر 2022 حسب ما قالت بعض الصحف الإسبانية، أي متبقي امامه 4 أعوام فقط، وتنتهي متعة كرة القدم، ينتهي السحر الذي يقدمه في كل مباراة سواء لبرشلونة أو منتخب بلاده مع الأرجنتين.

يستطيع ليونيل ميسي اللعب حتي عمر الأربعين عامًا، نعم نشاهد هذا العمر في ملاعب كرة القدم ولكن هذا يتعلق بحراس المرمي، ولكن لما يقدمه من عظمة في الأداء، لا يضاهيه أحد، فلما لا أن يستمر في عزف سيمفونية جميلة لعشاقه وعشاق الكرة، ربما يتغير مركزه من صانع الألعاب للاعب خط الوسط، لديه عين الصقر، الذي يشبه قطعة الوزير علي رقعة الشطرنج، القطعة الحرة التي تتحرك كيفما تشاء وفي أي اتجاه.