انت الان تتابع قرار صادم من لجنة الحكام ضد سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، تقديم مذكرة ضد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تصريحاته عقب مواجهة الفريق أمس أمام وادي دجلة، حيث قال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أمس الإثنين، إن الحكم المصري محمود البنا أدار مباريات في الدوري التونسي أكثر مما أدار للزمالك في الدوري المصري هذا الموسم، مضيفًا: «لا أريد التعليق على صحة ضربة جزاء الأهلي ووادي دجلة في المباراة، أترك هذا الأمر للخبراء والمحللين».

ويرى مسئولو اللجنة أن تصريحات عبد الحفيظ من شأنها إثارة الفتنة وتضع ضغطًا كبيرًا على الحكام، ولذلك قررت اللجنة تقديم مذكرة ضده. وعن هجوم سيد عبد الحفيظ على لجنة الحكام، أوضح عبد الفتاح، في تصريحات إذاعية اليوم، أنه يجب تفعيل دور لجنتي الانضباط والمسابقات لحماية الحكام من الإهانة والإساءة إليهم وتبرير