انت الان تتابع رئيس النجوم يتغنى بعصام الحضري في مؤتمر تقديمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

قال محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، إن التعاقد مع الحارس المخضرم عصام الحضري إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تعاقد النجوم مع الحضري لمدة 6 أشهر، بعد أن فسخ الأخير تعاقده مع النادي الإسماعيلي خلال الأيام الماضية، كما أعلن الحضري تراجعه عن قرار الاعتزال دوليا، للمشاركة مع منتخب الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2019، التي ستنطلق 21 يونيو المقبل وتختم في 19 يوليو، علمًا بأنه كان قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في أغسطس من العام الماضي بعد مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم روسيا 2018 لأول مرة في تاريخه.

رئيس النجوم، قال خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الحارس المخضرم، إنه تعاقد مع عصام الحضري لمدة 6 أشهر، مضيفًا أنه واثق من تجديد تعاقده مع الحارس لأربع سنوات مقبلة، كما تعجب محمد الطويلة من أصوات تُنادي باعتزال الحارس مؤكدًا أن مثل هذا الأمر ظالم، حيث إنه ما زال قادرًا على العطاء، مشيرا إلى أن انتقال عصام