انت الان تتابع الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان وياسر إبراهيم ومعلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة ثلاثي القلعة الحمراء، (رمضان صبحي - علي معلول - ياسر إبراهيم)، خلال مباراة وادي دجلة، والتي أُقيمت مساء أمس الإثنين، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، وأوضح طبيب الفريق، اليوم الثلاثاء، أن التشخيص المبدئي لإصابتي رمضان وياسر عبارة عن إجهاد، وأن الكدمة التي تعرض لها التونسي علي معلول، في الكتف لا تشكل أية خطورة، ويخضع الثلاثي لفحص طبي اليوم للتأكد بشكل أكبر من حجم إصابة كل لاعب.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز، وسجل للأحمر عمرو السولية في الدقيقة 17، وعزز علي معلول النتيجة للأحمر في الدقيقة 66، وسجل محمد هلال لوادي دجلة من ركلة جزاء،