قطر VS الإمارات.. ديربي خليجي بنكهة آسيوية

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يتطلع منتخبا قطر والإمارات للتقدم خطوة أخرى نحو إحراز اللقب القاري لأول مرة في تاريخهما عقب تخطيهما الدور ربع النهائي بنجاح من بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات

يسعى منتخب الإمارات لإثبات تفوقه في الفترة الأخيرة على نظيره القطري، وذلك عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نصف نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم، والتي سيقودها تحكيميًا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام بالبطولة، الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس صاحب الـ36 عامًا، وسيعاونه مواطناه ميجيل أنخيل هيرنانديز باريديس صاحب الـ42 عامًا وألبيرتو مورين مينديز صاحب الـ39 عامًا، فيما سيكون الدولي الأوزبكستاني رفشان إيرماتوف صاحب الـ42 عامًا حكمًا رابعًا.

وكان المنتخب الإماراتي قد أحرز تفوقاً واضحاً في المباريات القليلة الأخيرة ضد قطر، حيث فاز في آخر ثلاثة لقاءات بينهما، بما في ذلك الفوز بنتيجة 4-1 في بطولة كأس آسيا 2015، ووقتها أحزر هداف الفريق علي مبخوت هدفين. منتخب الإمارات وصل الدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي، وهو يطمح ببلوغ النهائي لتكرار

وكان المنتخب الإماراتي قد أحرز تفوقاً واضحاً في المباريات القليلة الأخيرة ضد قطر، حيث فاز في آخر ثلاثة لقاءات بينهما، بما في ذلك الفوز بنتيجة 4-1 في بطولة كأس آسيا 2015، ووقتها أحزر هداف الفريق علي مبخوت هدفين.

منتخب الإمارات وصل الدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي، وهو يطمح ببلوغ النهائي لتكرار إنجاز عام 1996، وقد تغلب وقتها على منتخب الكويت للوصول إلى المباراة النهائية في ذلك العام، حيث يأمل مشجعو "الأبيض" أن يعاد ذات السيناريو بالفوز على منتخب خليجي آخر.

بالمقابل فإن المنتخب القطري لم يحقق الفوز على مستوى رفيع أمام الإمارات منذ عام 2001، عندما سجل أحمد هاشم وعبد الناصر العبيدلي هدفي الفوز بنتيجة 2-0 خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وسيكون الانتظار مشوقاً لتشكيلة المنتخب الإماراتي بعد أن تعرض إسماعيل الحمادي ومحمد غريب وقائد المنتخب فارس جمعة للإصابة، خلال مباراة ربع النهائي التي انتهت بالفوز على أستراليا بهدف نظيف، وفي حين أن قدرة هؤلاء اللاعبين غير واضحة، فإن المدرب ألبيرتو زاكيروني سيكون قادراً على استدعاء خميس إسماعيل، الذي كان موقوفاً أمام أستراليا، حسب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

في المقابل تم إيقاف كل من بسام الراوي وعبد العزيز حاتم، صاحبي هدفي الفوز للمنتخب القطري في آخر مباراتين من البطولة، حيث سيغيب كلاهما عن اللقاء، لكن عمر ماديبو وأفضل لاعب آسيوي في العام الماضي 2018 عبد الكريم حسن سيعودان إلى التشكيلة بعد غياب مباراة واحدة بسبب الإيقاف.

وتشهد المباراة الجمع بين اثنين من أبرز نجوم هذه البطولة من خلال القطري المُعز علي والإماراتي علي مبخوت، فبعد تسجيله ستة أهداف في بطولة آسيا تحت 23 عاماً في العام الماضي، انطلق القطري المعز علي إلى دائرة الضوء على مستوى مُتقدم، حيث تصدر الأحداث بتسجيله سبعة أهداف في خمس مباريات، بما في ذلك تسجيل أربعة أهداف أمام كوريا الشمالية، مما جعله يتأخر بفارق هدف واحد عن الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة الإيرانية علي دائي برصيد 8 أهداف في بطولة واحدة، في حين أن التهديد الرئيسي للمرمى القطري سيكون من خلال النجم مبخوت الذي يتصدر قائمة هدافي الأبيض في النسخة الثانية على التوالي من هذه البطولة القارية.

ومهما كان الأمر أمام الإمارات، فإن فريق المدرب فيليكس سانشيز قد تجاوز بالفعل جميع ما حققته الأجيال السابقة القطرية من خلال بلوغه الدور قبل النهائي، وتحسن أداء العنابي بشكل لا يمكن قياسه بما حصل في عام 2015.

تجاوز قطر الدور ربع النهائي هو الأول، لكن المُضيفين يحتاجون فقط إلى إعادتهم لأربع سنوات مضت حيث كانت آخر مباراة يصلون فيها قبل النهائي، عندما كان مبخوت وعمر عبد الرحمن يسطعان في البطولة، قبل أن يسقطوا أمام المُضيفين في أستراليا.

الإمارات هي في الدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي، وهي تطمح ببلوغ النهائي لتكرر إنجاز عام 1996، وأيضاً على أرض الوطن، فقد تغلبوا على الكويت المنافس الغرب آسيوي أيضاً للوصول إلى المباراة النهائية في ذلك العام، حيث يأمل المشجعون المحليون أن يعيدوا ذات السيناريو، اليوم الثلاثاء.

وتصدر الإمارات المجموعة الأولى بخمس نقاط من تعادل مع البحرين وفوز على الهند وتعادل مع تايلاند، قبل أن يزيح قيرغيزستان من دور الـ 16، ومضي قدما نحو تجريد أستراليا من لقبها في دور الـ8 بهدف نظيف.

أما المنتخب القطري فحقق الفوز في خمس مباريات لأول مرة في تاريخه فتصدر المجموعة الخامسة بالفوز على لبنان واليمن والسعودية، قبل أن يتخطى عقبة العراق في دور الـ16، ليمضي قدما متفوقا على شمشون آسيا في دور الـ8 ليضرب موعدا مع نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

ويحيط الغموض بالتشكيلة الأساسية وطريقة اللعب التي يعتزم زاكيروني الاعتماد عليها، فالمدرب الإيطالي اعتمد خلال المباريات الخمس الماضية على 20 لاعبا من 23، ما يوسع أمامه رقعة الخيارات، كما أنه طبق أكثر من طريقة لعب من مباراة لأخرى، بل إنه غير في أسلوب اللعب في أثناء سير بعض المواجهات.

ويعتمد زاكيروني على سلاح المفاجأة في المباريات الهامة، فخطة الفوز على أستراليا تضمنت مفاجأة أستراليا بالاعتماد على محاور الارتكاز لبناء الهجمات تزامنا مع توظيف إسماعيل مطر وإسماعيل الحمادي على طرفي الملعب لزيادة الفاعلية الهجومية.

واعتمد زاكيروني على أكثر من طريقة لعب، فبدأ دور المجموعات بـ4-3-2-1، وغيرها بعد ذلك إلى 4-4-2، لتعزيز القوى الهجومية، ثم عاد إلى 4-5-1 أمام أستراليا مع تغير في المهام والواجبات التي غلب عليها الطابع الدفاعي والاعتماد على الجزيئات الصغيرة والاستفادة من أخطاء المنافس لحسم اللقاء.

ويمتلك كل فريق نجما يعول عليه لتحقيق أمنياته وتطلعاته في بلوغ النهائي، فآمال قطر معقودة على المعز علي، أما الإمارات فتعول على نجمهما علي مبخوت صاحب هدف الفوز على أستراليا في قيادة الأبيض لنصف النهائي، كما يمتلك العنابي صاحب أعلى تمريرات حاسمة في البطولة، وهو أكرم عفيف، الذي صنع 5 أهداف، وخلق 17 فرصة للتسجيل.