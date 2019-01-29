ميدو يتحدث عن رحيل محمد عواد إلى بيراميدز

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٢٩ يناير ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
كشف أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، مصير انتقال لاعبه محمد عواد حارس مرمى فرسان مكة، المعار من الإسماعيلي، إلى أي من الأندية المهتمة بضمه خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري، بعدما ارتبط اسم عواد بالانتقال إلى بيراميدز عقب نهاية الموسم الجاري، وشدد ميدو في تصريحات إذاعية لبرنامج «ملعب 9090»، اليوم الثلاثاء، على تمسكه بمحمد عواد قائلًا: «في البداية محمد عواد معار من الإسماعيلي إلى الوحدة السعودي حتى نهاية الموسم، والدراويش هو من يمتلك العقد».
وأوضح ميدو: «فكرة انتقال عواد إلى بيراميدز لم يتم طرحها من الأساس، ولا نية للتفريط به ولو بنسبة 1%.. محمد من الركائز الأساسية لفريق الوحدة ومن الأعمدة التي يبني الفريق طموحاته عليها هذا الموسم»، مشيرًا: «الوحدة يحظى بدعم شديد هذا الموسم، وبمساهمة واضحة ومباشرة من المستشار تركي آل الشيخ،
وأوضح ميدو: «فكرة انتقال عواد إلى بيراميدز لم يتم طرحها من الأساس، ولا نية للتفريط به ولو بنسبة 1%.. محمد من الركائز الأساسية لفريق الوحدة ومن الأعمدة التي يبني الفريق طموحاته عليها هذا الموسم»، مشيرًا: «الوحدة يحظى بدعم شديد هذا الموسم، وبمساهمة واضحة ومباشرة من المستشار تركي آل الشيخ، لذلك لا أعتقد أن هناك تفكيرا لانتقال عواد من الوحدة».
وانضم عواد للوحدة بداية هذا الموسم، واهتزت شباكه بـ17 هدفًا خلال 16 مباراة بالدوري السعودي، كما قاد ميدو فريق الوحدة في ست مباريات وخسر في المباراة الأولى فقط بعدها حقق أربعة انتصارات متتالية قبل أن يتعادل أمام الحزم أمس الإثنين.
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