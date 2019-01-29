شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للأهلي يدرس سيمبا التنزاني بـ«الفيديو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوانيمارتن لاسارتي، دراسة فريق سيمبا التنزاني، الذي يحل ضيفا على الأهلي يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويشاهد الجهاز الفني عددا من الفيديوهات الخاصة بفريق سيمبا، ومن بينها مواجهة الفريق في دور المجموعات أمام كل من شبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.
وكان الجهاز الفني قد شاهد من قبل مباريات لفرق المجموعة الرابعة، للتعرف على نقاط قوة وضعف كل فريق، فيما يتم التركيز على فريق سيمبا من خلال مشاهدة مباريات للفريق ودراسته جيدا.
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