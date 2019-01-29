شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ«الشيخ» لتحديد موعد مشاركته في تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي، عصر اليوم، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.
ويعانى الشيخ من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وعلى ضوء الفحص الطبي اليوم يتحدد موعد عودته.
وقطع الشيخ شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد للمشاركة الجماعية بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي.
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