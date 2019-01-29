شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يضم باريديس قبل موقعة يونايتد في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، ضمه لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبورج الروسي، بموجب عقد لفترة 4 أعوام ونصف، قبل الموقعة المنتظرة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ووقع باريديس، البالغ من العمر 25 عامًا، على عقد انتقاله إلى فريق العاصمة حتى عام 2023، بعدما اجتاز بنجاح الفحص الطبي في قطر. ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل العقد، على الرغم من أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن قيمة العقد وصلت إلى ما يقارب 47 مليون يورو (54 مليون دولار).