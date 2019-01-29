صدمة في الهلال السعودي.. تعرف على السبب

تأكد فقدان الهلال لاثنين من أهم لاعبيه، سلمان الفرج وسالم الدوسري، خلال الفترة المقبل، سبب الإصابة.

وتقرر أن يخضع سلمان الفرج، الخميس المقبل، لعملية جراحية في مفصل الحوض، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب مؤخرا في فرنسا.

وسيغيب الجناح سالم الدوسري عن الملاعب لمدة أسبوعين، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية.

على صعيد متصل يجري الإسباني جوناثان سيريانو مهاجم الفريق الهلالي، فحوصات طبية مساء اليوم الثلاثاء، إثر شكواه من آلام في عضلة الساق.

وكان الفريق الهلالي استأنف تدريباته صباحا، عقب الراحة إثر مباراة الفيحاء، أمس الأول.