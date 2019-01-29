الشرطة الإسبانية تعتقل مدرب أحمال أتلتيكو مدريد بسبب العنف الأسري

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن السلطات الإسبانية ألقت القبض على أوسكار أورتيجا مدرب الأحمال البدنية في أتليتكو مدريد.



وكشفت صحيفة آس الإسبانية بأن شرطة مدريد ألقت القبض على أورتيجا الشهير بالبروفيسور البالغ 60 عاما صباح اليوم وذلك بناء على تهمة تتعلق بالعنف الأسري.



وأفادت آس بأن أورتيجا هو أحد الركائز الأساسية في الجهاز الفني للأرجنتيني دييجو سيميوني منذ قدوم الأخير إلى أتليتكو مؤكدة أن البروفيسور هو المسؤول عن الجاهزية البدنية الرائعة للاعبي الروخيبلانكوس في السنوات الأخيرة.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن أورتيجا يعرف سيميوني منذ أن كان الأخير لاعبا في أتليتيكو مدريد عام 2005 قبل أن يضمه الأرجنتيني لجهازه الفني مع تعيينه مديرا فنيا لفريق العاصمة الإسبانية عام 2012.