شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف بعد غدٍ الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تستضيف المملكة العربية السعودية بعد غدٍ (الخميس) بملاعب الرويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ, البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف "الحدث الرياضي العالمي في رياضة الجولف"، بمشاركة نخبة من المصنفين الأوائل على مستوى العالم.

وتُعد البطولة التي ستقام على مدى أربعة أيام , أحدث المحطات العالمية ضمن منافسات بطولة "الجولات الأوروبية لمحترفي الجولف" وأول بطولة عالمية لرياضة الجولف بالمملكة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للجولف.

وتنعقد الآمال في المملكة العربية السعودية والعالم العربي عموماً على اللاعب السعودي عثمان الملا ، كأول لاعب جولف دولي في المملكة العربية السعودية , الذي بدأ مؤخراً مسيرته الاحترافية في هذه الرياضة.

واستغرقت رحلة الملا نحو الاحتراف أكثر من عقدٍ من الزمن، وذلك منذ أن أصبح أصغر لاعبي الجولف الهواة في العالم العربي يتأهل إلى إحدى منافسات الجولة الأوروبية عندما ظهر للمرة الأولى في بطولة ’دبي ديزرت كلاسيك‘ للجولف عام 2007 - وكان عمره آنذاك 20 عام -، حيث سبق له وأن مثل المملكة العربية السعودية في بطولات كأس العالم للاعبين الهواة "كأس إيزنهاور" ثلاث مرات.

ويعترض طريق البطل السعودي مجموعةٌ من ألمع نجوم العالم في رياضة الجولف ، بما في ذلك أفضل 3 لاعبين في العالم ، ونخبة من أبطال "كأس رايدر للجولف"، فضلاً عن مجموعة من كبار الأبطال العالميين الذين يحظون بشعبية جماهيرية واسعة.

من جهته , أوضح الملا البالغ من العمر 32 عاماً , أنه لطالما تمنى أن تتاح له فرصة تمثيل المملكة العربية السعودية كلاعبٍ محترف ، والمشاركة في البطولات الاحترافية داخل الوطن ، مشيراً إلى أن هذه البطولة تمثل مستوى جديداً كلياً بالنسبة له ، حيث يشارك فيها كل من جاستن روز وبروكس كويبكا وداستن جونسون ؛ أي أننا نتحدث عن أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وقال الملا في تعليق على الدعم والتشجيع الذي يتلقاه خلال لعبه على أرضه :" صحيح أني أمتلك أفضلية بسيطة، ولكن لا ينقص اللاعبون الكبار الوسيلة للتغلب على الظروف , وقد أضافت تصاميم الجولة الأوروبية لمسات رائعة على الملعب ، ولن يكون من السهل اللعب عليه وإنما سيشكل ذلك تحدياً صعباً , ومن شأن ذلك أن يدفع اللاعبين للتفكير في أن موقع الملعب على سواحل البحر الأحمر سيشكل تحدياً إضافياً يتمثل في تغير اتجاهات الرياح والتي يمكن أن تحول مخطط الملعب إلى ملعبين مختلفين بحسب اتجاهها".

وأشاد الملا بعد مشاهدته للتحول الذي طرأ على نادي الجولف ’رويال غرينز‘ من الداخل والخارج استعداداً لاستضافة بطولة "السعودية الدولية" للجولف، بالدور الذي يلعبه الاتحاد السعودي للجولف والقائمين على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والجهات المحلية المعنية في تعزيز قدرات الجولف العالمية في المملكة وترسيخ حضور اللعبة في أذهان مواطني البلاد.

وأضاف :" أنا ممتن جداً بأن تتاح لي هذه الفرصة المتميزة، التي تمكنني من إظهار قدرات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بلعبة الجولف والرياضة والسياحة أيضاً , فقد نجحت القيادة الرشيدة للبلاد والقائمين على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والاتحاد السعودي للجولف في تحقيق إنجاز لافت فيما يتعلق بتعزيز حضور اللعبة والاستفادة منها في إظهار إمكانات المملكة , وقد فتحت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الباب واسعاً أمام سكان جدة لممارسة هذه اللعبة والتعرف عليها ، وما زالت تحمل الكثير من التطلعات والطموحات الأخرى".

وتابع: "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشكل إحدى المدن الصاعدة ووجهة سياحية حقيقية على ساحل البحر الأحمر ، وأعتقد أننا محظوظون جداً كلاعبي جولف ومواطنين سعوديين لتواجدنا هنا , ومن خلال الدعم القوي الذي يوفره الاتحاد السعودي للجولف، فلا شك أن هذه الرياضة ستحظى بمستقبل زاهر في المملكة" , مؤكداً أن منافسيه على لقب البطولة سيحظون بأوقات ممتعة أيضاً ، حيث تستعد المملكة لإظهار حسن الضيافة العربية الأصيلة أمام أفضل لاعبي الجولف في العالم.

وتبرهن ترقية عثمان الملا إلى مرتبة اللاعب المحترف , على عمله الجاد وجهوده الحثيثة، كما تسلط الضوء على التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في المملكة، التي ستحقق إنجازاً جديداً عبر تسديد الضربة الأولى في البطولة يوم الخميس 31 يناير، وذلك وفقاً لما أشارت إليه الجهة المنظمة.

وفي هذا السياق , قال معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان : "لطالما كان عثمان الملا سفيراً رائعاً لرياضة الجولف السعودية وخير ممثل للوطن، وهو يشكل نموذجاً يحتذى بالنسبة للأجيال الشابة ودليلاً ساطعاً على قدرة المرء على تحقيق أحلامه من خلال التفاني والعمل الجاد , ولا شك أنها ستكون لحظة متميزة بالنسبة له ولعائلته وللاتحاد عند دخوله أرض الملعب وتسديد ضربته الأولى خلال مشاركته في البطولة السعودية الدولية للجولف".

وأضاف معاليه :" من خلال هذه البطولة والجهود الحثيثة التي يبذلها مدربونا ، فإننا نتطلع لإلهام الأجيال القادمة من لاعبي الجولف في المملكة ، وتوسيع القاعدة الجماهيرية لهذه الرياضة، وتشجيع الناس على اتباع أنماط حياة أكثر نشاطاً".

يُذكر أن تذاكر هذه البطولة الرائدة متاحة للجمهور والمهتمين عبر الرابط: https://www.ticketingboxoffice.com/saudi-international-tickets/group/649/en