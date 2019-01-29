شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبيرغ وفوضى «الفار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

أعرب العديد من المهتمين بالشأن الرياضي عن استغرابهم الشديد من التصرف الغريب الذي قام به حكم مباراة التعاون والأهلي في الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بفوز الراقي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لسكري القصيم، إذ قام الحكم الإنجليزي كلاتنبيرغ باستدعاء مدرب فريق التعاون البرتغالي بيدرو إيمانويل ليوضح له السبب في عدم احتساب حالة تسلل على لاعب الأهلي دجانيني تفاريس بعد تسجيله للهدف الرابع في مرمى التعاون لتتحول منطقة الفار إلى ساحة عرض سينمائي مكتظة بالمشاهدين، في حين أن قانون كرة القدم يمنع دخول أي شخص من الفريقين المتنافسين إلى منطقة الفار وهو ما أكده الحكم الدولي السابق مرعي العواجي في تغريدة له قال فيها: «مخالف لبرتوكول تقنية VAR وجود أي شخص في منطقة VAR أثناء مراجعة الحكم للحالة»، كما استنكر الحكم الدولي السابق عبدالله القحطاني بقاء الحكم الإنجليزي في إدارة مباريات الدوري السعودي بقوله: «السادة الاتحاد السعودي لكرة القدم هل أنتم راضون عما يقوم به كلاتنبيرغ من خروقات وتهريج في إدارة مباريات دوري المحترفين السعودي ؟ كيف يتم الإساءة إلى بروتوكول الـVAR من قبل المعني بتطبيق هذه التقنية؟ هل تطبيق هذه التقنية يتم وفق قانون كرة القدم أم وفق أهواء شخصية؟».

وكانت قد سادت حالة من الارتياح في الوسط الرياضي السعودي بعد إقالة كلاتنبيرغ من رئاسة لجنة الحكام الرئيسية، فقال المستشار تركي آل الشيخ إبان ترأسه للهيئة العامة للرياضة: «قرار إبعاد كلاتنبيرغ أراحني».

و قد سبق للحكم الإنجليزي الرجوع إلى تقنية الفار في أكثر من حالة في هذا اللقاء كما استمر في استخدامها حتى أخر دقيقة من عمر المباراة للتأكد من عدم وجود ضربة جزاء على مدافع الأهلي محمد عبدالشافي بعد احتجاج لاعبي التعاون من لمس عبدالشافي للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.