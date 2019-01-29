شكرا لقرائتكم مدرب سيمبا التنزانى: الفوز على الأهلى مستحيل بسبب مجاملات التحكيم له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث باتريك أوسيم المدير الفنى لفريق سيمبا التنزاني عن مواجهة الأهلي المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب الفريق التنزانى فى تصريحات تلفزيونية أنه يعترف باستحالة الفوز على الأهلي في ملعبه ببرج العرب، ملمحًا إلى وجود مجاملات من التحكيم لصالح عملاق أفريقيا وأوضح قائلا: "التحكيم الأفريقى فى صف الأندية المصرية بشكل عام، وأى فريق زائر يبدأ المباراة وهو خاسر بهدف، لأن الحكم سيقوم بمنح صاحب الملعب ركلة جزاء أو يتغاضى عن تسلل محقق أو يطرد أى لاعب من المنافس."

وأضاف أوسيم أن فريقه يفتقر الخبرة خاصة وأنه لم يشارك فى مجموعات دورى الأبطال منذ 15 عامًا وأكد أن الأهلى هو أقوى فريق في أفريقيا بالعقد الأخير على الرغم من خسارة النهائى فى آخر نسختين.

ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى على ملعب برج العرب السبت المقبل، ويتصدر الشياطين الحمر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتى سيمبا فى المركز الثانى بـ3 نقاط بالتساوى مع فيتا كلوب الكونغولي وأخيرًا شبيبة الساورة الجزائرى بنقطة واحدة.