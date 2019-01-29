شكرا لقرائتكم "غول الإصابات" يلغى ودية الأهلى والمعادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اعتذر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي لفريق المعادي عن خوض مباراة ودية تجمع الفريقين عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد التتش بالجزيرة بسبب ظروف الإصابات التى ضربت الفريق مؤخراً.

وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي إتصال هاتفي بمسئولى نادي المعادي للأعتذار عن المباراة الودية ، موضحاً أن الجهاز الفني للأهلي كان يتمنى خوض مباراة ودية اليوم أمام فريق المعادي كما كان مُقرراً لكن الجهاز الفني إضطر للإعتذارعن خوض هذه المباراة بسبب ظروف خاصة بالاهلي يأتي في مقدمتها الإصابات التى يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها في لقاء وادي دجلة أمس بالدوري حيث تعرض الثنائي رمضان صبحي وياسر إبراهيم لأصابات مختلفة.

وأكد مدير الكرة بالاهلي لمسئولى المعادي أنه يكن كل تقدير وأحترام لهم ، موضحاً أن الجهاز الفني سيكون حريص على خوض مباراة ودية مع المعادي خلال الفترة المقبلة حينما تسمح الظروف.

وكان الأهلي قد فاز على دجلة أمس ، الأثنين، بهدفين لهدف في الجولة العشرون للدوري وسيبدأ الفريق الإستعداد لمباراة سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير المقبل ببرج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.