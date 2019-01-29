إيهاب جلال يحشد 21 لاعبا فى قائمة المصرى أمام بتروجت

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جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى قائمة الفريق التى تضم 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بتروجت غدا باستاد الجيش بالسويس فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العشرين . وتضم القائمة " حراسة المرمى أحمد مسعود - أحمد بوسكا - محمود السيد الدفاع : كريم العراقي - محمود حمد - مصطفى سلامة "طيارة" - الحسيني سمير - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة الوسط : فريد شوقي - سعيد سنبوري - إيزي إيميكا - عمر كمال عبد الواحد - عبد الله بيكا - إسلام عيسى - أحمد ياسر - محمد جريندو الهجوم : محمود وادي - المهاجم النيجيري إيزي باسي - إسلام عطية - حسام أشرف ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر بجدول الدورى برصيد 22 نقطة بعد فوزه الاخير على المقاولون العرب.

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