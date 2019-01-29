شكرا لقرائتكم الحضري: النجوم خطوة لتحقيق أهداف أكبر فى مسيرتى الكروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعرب عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر والإسماعيلي، عن سعادته بالانضمام لصفوف نجوم إف سي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال الحضري خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء باحد الفنادق الكبري: "صفحة جديدة لي مع فريق النجوم، وأسعي لتحقيق أهدافي مع الفريق الجديد، والجميع يعرف أن الحضري لا يكل او يمل، وقادر علي العطاء لفترة مقبلة".

وكان الحضرى حصل على استغناء رسمى من نادى الإسماعيلى، بعدما فضل الرحيل وعدم استكمال تعاقده مع الدراويش، ليصبح لاعبا حرا من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر.