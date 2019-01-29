شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض عرضا لبيع الغزال لمصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

رفض النادي الاهلي بيع عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر إلى نادي مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجاري.

وعلم "الخليج 365" أن عمرو جمال تلقي عرضاً رسمياً من المقاصة وتم عرض الأمر على مسئولى القلعة الحمراء لكنهم رفضوا العرض خاصة بعد إقتراب المهاجم الشاب من القيد في قائمة الاهلي المحلية في يناير الجاري.

ويتواجد عمرو جمال حالياً ضمن قائمة الإنتظار في الاهلي منذ بداية الموسم الجاري وسيتم قيده بنسبة كبيرة محلياً في قائمة الاهلي خلال يناير الجاري وهو ما سيتم حسمه قبل غلق باب القيد محلياً أواخر يناير الجاري.