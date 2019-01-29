الطويلة : عقد الحضرى 6 شهور وقابل للتجديد حتى 2023

جدة - عمرو شويل

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي نجوم إف سي، توقيع عصام الحضري حارس مرمي الإسماعيلي السابق، علي عقود انضمامه لصفوف النجوم لمدة 6 اشهر فقط، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الطويلة خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء باحد الفنادق الكبري: "وقعنا مع الحضري عقدًا لنهاية الموسم، وقابل للتجديد لمدة 4 سنوات مقبلة أى حتى 2023".

أضاف الطويلة: "هدفنا الاستثمار في الحضري والاستفادة من خبراته سواء داخل أو خارج الملعب، وأراهن علي قدرته علي العطاء لمدة 4 سنوات مقبلة، وسيشارك في أمم أفريقيا 2019".

وكان الحضرى حصل على استغناء رسمى من نادى الإسماعيلى، بعدما فضل الرحيل وعدم استكمال تعاقده مع الدراويش، ليصبح لاعبا حرا من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر.