- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الطويلة : عقد الحضرى 6 شهور وقابل للتجديد حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أعلن محمد الطويلة رئيس نادي نجوم إف سي، توقيع عصام الحضري حارس مرمي الإسماعيلي السابق، علي عقود انضمامه لصفوف النجوم لمدة 6 اشهر فقط، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال الطويلة خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء باحد الفنادق الكبري: "وقعنا مع الحضري عقدًا لنهاية الموسم، وقابل للتجديد لمدة 4 سنوات مقبلة أى حتى 2023".
أضاف الطويلة: "هدفنا الاستثمار في الحضري والاستفادة من خبراته سواء داخل أو خارج الملعب، وأراهن علي قدرته علي العطاء لمدة 4 سنوات مقبلة، وسيشارك في أمم أفريقيا 2019".
وكان الحضرى حصل على استغناء رسمى من نادى الإسماعيلى، بعدما فضل الرحيل وعدم استكمال تعاقده مع الدراويش، ليصبح لاعبا حرا من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر.
مؤتمر الحضرى
الحضرى
ومن جانبه أعرب عصام الحضري ، عن سعادته بالانضمام لصفوف نجوم إف سي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
قال الحضري خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء باحد الفنادق الكبري: "صفحة جديدة لي مع فريق النجوم، وأسعي لتحقيق أهدافي مع الفريق الجديد، والجميع يعرف أن الحضري لا يكل او يمل، وقادر علي العطاء لفترة مقبلة".
وكان الحضرى حصل على استغناء رسمى من نادى الإسماعيلى، بعدما فضل الرحيل وعدم استكمال تعاقده مع الدراويش، ليصبح لاعبا حرا من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر الطويلة : عقد الحضرى 6 شهور وقابل للتجديد حتى 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.