شكرا لقرائتكم تأكيدا لـ"الخليج 365" .. لجنة الحكام تشكو سيد عبد الحفيظ فى مذكرة رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة بمذكرة رسمية ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إلى مجلس إدارة الجبلاية، بعد التصريحات التى أدلى بها عبد الحفيظ عقب مباراة وادى جلة أمس بالدورى والتى انتهت بفوز الأحمر 2-1.

جاءت مذكرة لجنة الحكام ضد سيد عبد الحفيظ تأكيدا لما نشره الخليج 365 باتخاذ اللجنة قرارات تجاه مدير الكرة بالنادى الأهلى بعد تصريحاته التى أطلقها منذ ساعات .

وكشف مسئول بلجنة الحكام أنه تم تجهيز مذكرة ضد عبد الحفيظ، بعد تحريضه ضد الحكام فى تصريحاته وأنه يتهم الجبلاية ولجنة الحكام تحديداً بمجاملة أطراف معينة وهو ما يشعل فتنة بين الأندية.

من المقرر أن يحيل مجلس الجبلاية شكوى لجنة الحكام إلى لجنة الانضباط.