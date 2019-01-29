شكرا لقرائتكم 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الأمن وافق رسمياً على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة الأهلى و سيمبا التنزاني المُقرر لها يوم 2 فبراير المقبل بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة قادها مجلس الاهلي برئاسة محمود الخطيب مع مسئولو الجبلاية للاتفاق عل العدد المسموح بحضوره مباراة بطل تنزانيا المرتقبة. ويحتل الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعة برصيد 4 نقاط يليه فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا برصيد 3 نقاط وأن كان فارق الأهداف لصالح الأول ويتذيّل المجموعة فريق شبيبة الساورة الجزائري برصيد نقطة واحدة.

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