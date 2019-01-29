شكرا لقرائتكم آل سويلم: النصر لا يثق في اتحاد قصي.. وعليه الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، من قصي الفواز تقديم استقالته من رئاسة اتحاد القدم، ووصفه بالإداري الفاشل، مشددا على أن النادي لا يثق في الاتحاد الذي يديره الفواز، ولا في قرارات لجنة الانضباط.

وقال آل سويلم في عدة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الاثنين: مبروك لجماهير النصر هذا الانتصار، الذي أتى رغم الأخطاء التحكيمية الفاضحة، وقد قدمنا على إثرها احتجاجا، ولكن.. ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز، ليس لدينا ثقة في لجنة الانضباط، والتي قد تكون صورية مثل لجنة المسابقات.

وأضاف: العبث الحقيقي الذي يقوده قصي الفواز اليوم، باتحاده الإداري الضعيف وتخبطاته العملية العديدة لا تدل على أن من يدير الاتحاد إلا رجل فاشل إدارياً وعملياً والشواهد كثيرة، وتم إعفاء مارك كلاتنبيرغ منذ عدة أشهر ولكن لم يستطيع الاتحاد السعودي توفير بديل بسبب الفشل، بل المصيبة أنه تم تكليفه بمهام أخرى، ويخرج رئيس الاتحاد بتصريح هزيل بأن إيجاد بديل يتطلب الجهد والعلاقات.

وواصل: إعفاء رئيس لجنة الانضباط اليوم ليس إلا محاولة لتغطية الفشل، هل هو من يصدر القرارات ولجنته أم الأخ قصي على غرار فضيحة لجنة المسابقات؟! شاهدنا تصاريح متشابهة صدرت عليها عقوبات وأخرى لم تصدر؟ من يترجم له؟ ومن يزوده بذلك؟ ماذا قدم قصي الفواز لاتحاد الكرة؟ غير الفشل في إدارة الدوري؟ والفشل في إدارة المنتخب؟ والفشل في إدارة الاتحاد؟ ونجح في تحقيق كل خطوات الفشل.

وتابع: أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي، فقد أظهرت من يعمل تحت مظلتك بأنه مجرد تكملة عدد ومايحزن أن البعض له تاريخ عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك.

وكان النصر فاز على أحد 4-0 على أحد، في المباراة التي جمعتهما، يوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد شد وجذب بين إدارة النادي العاصمي واتحاد القدم حول مكان إقامة المباراة التي لعبت في مدينة المجمعة الرياضية.