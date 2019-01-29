شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يتابع سير الأعمال بمشروع إنشاء المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية مفاجئة لمشروع إنشاء المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات؛ لمتابعة سير الأعمال الجارية بالمشروع، ورصد معدل الإنجاز الذى تحقق على صعيد إنشاءاته على أرض الواقع.

اشرف صبحى

وأجرى الوزير جولة تفقدية داخل إنشاءات المشروع والتى تتنوع ما بين ملعب رئيسى وملاعب كرة قدم بالأبعاد الخماسية، وملاعب متعددة الأغراض، وملاعب كرة سلة، وحمام سباحة أوليمبى وحمام سباحة تدريبى وآخر للأطفال، ومسرح مكشوف، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى اجتماعى ومساحات خضراء، ومنطقة مخصصة للألعاب الفردية القتالية ومنطقة للعائلات.

حى الاسمرات

وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية مشروع المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات والذى سيخدم أبناء المقطم وحى الأسمرات من خلال ما سيوفره من عناصر ممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية وبما يمثله من إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية والشبابية، مطالباً بإنجاز كافة إنشاءات المدينة والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لافتتاحها.

كما أوضح الوزير حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير الخدمات والبرامج والأنشطة الشبابية والرياضية داخل النجوع والقرى والمدن، وذلك من خلال المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والعمل على متابعة أدائها وتطويرها بشكل مستمر لضمان قيامها بتأدية دورها على أكمل وجه، فى سبيل خدمة أبناء مصر من النشء والشباب.

يذكر أن مشروع المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات تشرف على تنفيذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ويقام على مساحة تبلغ نحو 25,716 م2.