نادى "باكوس" 2008 يفوز بدورى اليد على حساب الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق نادى باكوس بالإسكندرية برئاسة كارم كردى مفاجأة بفوز فريقه مواليد 2008 للبنات ببطولة كرة اليد على مستوى الجمهورية متفوقاً على الأهلى والزمالك. احتل نادى باكوس المركز الأول فى قمة الترتيب وجاء الأهلى سادساً بينما جاء الزمالك فى المركز الـ14. يمثل فريق باكوس كلاً من رئيس الجهاز أحمد جمعة وعمر شعبان المدير الفنى وهند الجوهرى مدرب وأحمد عبد الدايم مدرب حراس مرمى وإدارى الفريق عبد الله حسن، بالإضافة إلى 21 لاعبة هن: ملك حسن محمد وياسمين وليد عباس وساره على إبراهيم وريتاچ أحمد محمد وفرح هانى عادل وأميرة السيد حسين وفرح محمد حسن وريتاچ محمد مرسى وحبيبة هشام محمد وسلمى رمضان السيد وفريده أحمد محمد وملك حسن عبد المنعم ومريم محمد أحمد وجويريه تامر جابر ومريم محمد السيد وفاطمة الزهراء جابر وهايا عمرو حمدى وميرنا أشرف رسمى ومايا يحيى محمد وفاتن خالد فتحى وروان عبد الرجمن السيد. نادى باكوس يحتل المركز الأول فى دورى كرة اليد مواليد 2008

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