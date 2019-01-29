شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل ينتقل شيكابالا للمصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك من الإنتقال للمصرى البورسعيدى بعد وصول الطرفين لصيغة تفاهم ويتبقى فقط الموافقة النهائية من مسئولى الأبيض لحسم الصفقة لصالح النادى الساحلى فى ظل الرغبة القوية من اللاعب للمشاركة مع المصرى، خاصة وأن إيهاب جلال المدير الفنى لأبناء بورسعيد طلب التعاقد مع اللاعب على وجه السرعة.

متى رحل شيكابالا من الزمالك؟

رحل شيكابالا عن الزمالك على سبيل الإعارة إلى نادى ابولون اليونانى إلا أنه لم يوفق فى تجربته الإحترافية وعاد سريعا إلى مصر للانضمام لاحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

ما هى الأندية التى كانت ترغب فى التعاقد مع شيكا ؟

يعد الاتحاد السكندرى أبرز الأندية التى كانت ترغب فى التعاقد مع شيكابالا، إلا أن الأزمة الأخيرة التى طرأت بين مسئولى الاتحاد والزمالك أدت لرفض رئيس الأبيض إعارة أى لاعب آخر لزعيم الثغر خلال الفترة المقبلة.

لماذا يصر شيكابالا على الانتقال للمصرى ؟

يأتى إصرار شيكابالا على الانتقال للمصرى بسبب وجود إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للفريق الأخضر ويرتبط بعلاقة قوية مع اللاعب منذ أن متواجدا مديرا فنيا للزمالك .

ماهى مدة تعاقد شيكابالا مع المصرى ؟

وقع شيكابالا على عقود مبدئية مع المصرى مدتها موسم ونصف قابلة للزيادة فى حالة تلاقى الرغبة لدى الطرفين .

كم يتقاضى شيكابالا من المصرى ؟

يتقاضى شيكابالا 2 مليون جنيه من المصرى مع حصول ناديه اليونانى على 20 ألف دولار ، على أن يحصل على 3 مليون جنيه فى الموسم المقبل .