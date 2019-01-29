شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية الأهلى والمعادى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى لفريق المعادى عن خوض مباراة ودية تجمع الفريقين عصر اليوم الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة بسبب ظروف الإصابات التى ضربت الفريق مؤخراً.

وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى اتصالا هاتفيا بمسئولى نادى المعادى للاعتذار عن المباراة الودية، موضحا أن الجهاز الفنى للأهلى كان يتمنى خوض مباراة ودية اليوم أمام فريق المعادى كما كان مُقررا لكن الجهاز الفنى اضطر للاعتذار عن خوض هذه المباراة بسبب ظروف خاصة بالأهلى يأتى فى مقدمتها الإصابات التى يعانى منها الفريق خلال الفترة الماضية والتى كان آخرها فى لقاء وادى دجلة أمس بالدورى حيث تعرض الثنائى رمضان صبحى وياسر إبراهيم لإصابات مختلفة.

وأكد مدير الكرة بالأهلى لمسئولى المعادى أنه يكن كل تقدير واحترام لهم، موضحاً أن الجهاز الفنى سيكون حريص على خوض مباراة ودية مع المعادى خلال الفترة المقبلة حينما تسمح الظروف.

كان الأهلى قد فاز على دجلة أمس، الاثنين، بهدفين لهدف فى الجولة العشرون للدورى وسيبدأ الفريق الاستعداد لمباراة سيمبا التنزانى يوم 2 فبراير المقبل ببرج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.