شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يتابع مواجهة الزمالك والمقاصة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى على متابعة مباراة الزمالك والمقاصة المقرر لها الليلة للتعرف على نقاط الضعف والقوة للفريق الفيومى قبل المباراة المرتقبة للدراويش مع المقاصة والمقرر لها 7 فبراير المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وكان الإسماعيلى قد حقق انتصاره الثانى على التوالى بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد بعد الفوز على بتروجت بهدف دون رد.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم، الثلاثاء الموافق 29/ 1/ 2019 على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الأبيض لمواصلة الانتصارات فى المسابقة للاستمرار فى تصدر جدول الدورى وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه نادى بيراميدز صاحب المركز الثانى.

الإسماعيلى قفز 5 مراكز فى جدول الدورى بفوزه 2-0 على الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ20، حيث حصد نقطته الـ23 وصعد للمركز العاشر تاركا زعيم الثغر فى المركز الـ17 بـ20 نقطة.

قاد سيدومير الإسماعيلى فى 4 مباريات فى الدورى المصرى الممتاز، فاز فى 3 منهم وتعادل فى الثالثة.

فيما استبعد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الدراويش من دورى أبطال إفريقيا بسبب أحداث الشغب من جماهيره فى مباراة الإفريقى التونسى فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.